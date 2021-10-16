شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد الأدخنة واللهب.. حريق في جبل ناصر بمحافظة النماص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق تصاعد أدخنة كثيفة ونيران من جبل ناصر في محافظة النماص. ولم يتسن لتواصل التأكد من صحة الفيديو، فيما لم يصدر بيان رسمي- حتى توقيت نشر الخبر – للتعليق على الحريق.

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