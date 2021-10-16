شكرا لقرائتكم خبر عن فهد تركستاني: التعقيم سلوك يجب عدم التخلي عنه حتى بعد انقضاء كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد د. فهد تركستاني، أستاذ الكيمياء المشارك جامعة أم القرى، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حتى بعد تخفيف الإجراءات.

وقال لبرنامج “من السعودية” على “قناة السعودية”: “إن التعقيم سلوك يجب عدم التخلي عنه حتى بعد انقضاء فيروس وجائحة كورونا”.

وتابع أن السلوكيات تغيرت والاهتمام بالنظافة أصبح سلوك وديدن كل منزل، والمعقمات أصحبت في كل مكان سواء في المنزل أو المتاجر أو المؤسسات التجارية”.

يذكر أن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أعلن بالأمس أنه وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة ونظراً للتقدم ـ ولله الحمد ـ في تحصين المجتمع والنزول في عدد الحالات، فقد صدرت الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر .