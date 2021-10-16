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فهد تركستاني: التعقيم سلوك يجب عدم التخلي عنه حتى بعد انقضاء كورونا

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد د. فهد تركستاني، أستاذ الكيمياء المشارك جامعة أم القرى، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حتى بعد تخفيف الإجراءات.

وقال لبرنامج “من ” على “قناة السعودية”: “إن التعقيم سلوك يجب عدم التخلي عنه حتى بعد انقضاء فيروس وجائحة كورونا”.

وتابع أن السلوكيات تغيرت والاهتمام بالنظافة أصبح سلوك وديدن كل منزل، والمعقمات أصحبت في كل مكان سواء في المنزل أو المتاجر أو المؤسسات التجارية”.

يذكر أن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أعلن بالأمس أنه وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة ونظراً للتقدم ـ ولله الحمد ـ في تحصين المجتمع والنزول في عدد الحالات، فقد صدرت الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر .

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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