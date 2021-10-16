شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبوظبي تستعرض 100 مبادرة للتحول الرقمي في "جيتكس 2021" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تستعرض حكومة أبوظبي خلال مشاركتها الـ10 في معرض "أسبوع جيتكس للتقنية 2021"، 100 مبادرة رقمية ومشروعا مبتكرا في مجال التحول الرقمي.



تهدف المبادرات الـ100 إلى خلق تجربة فريدة للزوار من خلال تقديم منصة موحدة تضم كافة الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي تحت شعار "حكومة المستقبل.

وتنطلق غدا الأحد، الدورة الـ41 لفعاليات معرض ومؤتمر جيتكس دبي للاتصالات 2021 تحت شعار "nothing stops people & tech".

وتتواجد 31 جهة حكومية وأكاديمية في جناح حكومة أبوظبي، حيث تتزامن مشاركتهم في المعرض مع احتفالات الإمارات بالذكرى الخمسين لتأسيسها، وسيتم الاحتفاء بإنجازات تاريخية لخمسين عاما مضت من تاريخ الدولة، والإعداد للتحول الفاعل والمستدام للخمسين عاما القادمة.

وتأتي مشاركة حكومة أبوظبي في المعرض تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، وذلك في سياق جهودها الرامية إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية والانتقال نحو المستقبل الرقمي.

وقال علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي: "يعد معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2021 منصة عالمية للابتكار والتعاون واستشراف المستقبل، ونحن في أبوظبي ننظر إلى هذا الحدث الدولي باعتباره فرصة لاستلهام الحلول الرقمية للتحديات التي تواجه العالم، فضلا عن كونه منصة مثالية لتبادل الخبرات ومشاركة المعرفة حول التقنيات الرائدة والمبادرات العالمية المميزة، وبما يسهم في تعزيز مسيرة الحكومة الرقمية لإمارة أبوظبي".

وأضاف "يضم جناح حكومة أبوظبي في الحدث 31 جهة حكومية، تستعرض المبادرات والمشاريع الرقمية والحلول المتقدمة التي ابتكرتها لتسريع عملية التحول الرقمي في الإمارة، حيث تعكس هذه المشاركة الجهود التكاملية بين الجهات الحكومية، والحلول التي تم تطويرها لتعزيز جودة حياة السكان، والمضي قدما في خطط التحول الرقمي للإمارة".

وتحتفي حكومة أبوظبي بمشاركتها العاشرة في معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2021، والذي يعد الحدث الأبرز في مجال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، وتعمل على دعم الابتكار وتبني حلول رقمية ومبادرات فعالة تعزز البيئة الاقتصادية والاستثمارية في العاصمة من خلال التعاون وتضافر الجهود بين جميع الجهات الحكومية في الإمارة، وبما يعزز مكانة إمارة أبوظبي كواحدة من أهم رواد التحول الرقمي الحكومي.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية، "نعمل باستمرار على دعم وتعزيز الأجندة الرقمية لحكومة أبوظبي من خلال مبادرات ومشاريع تخدم محاورها الـ4 المتمثلة في الخدمات الحكومية، والحلول الحكومية الرقمية، والبيانات والذكاء الاصطناعي، والمنظومة الرقمية، وبما يدعم تمكين وتقديم منظومة حكومية رقمية استباقية، ومتخصصة ومتعاونة وآمنة".

وأضاف "تهدف حكومة أبوظبي من خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2021 إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون البناء، والاستفادة من إمكانات وقدرات كبرى الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا لدعم أجندة أبوظبي الرقمية".

وتتميز مشاركة حكومة أبوظبي لهذا العام في تقديم تجربة الجناح الافتراضي، والذي يتيح للزوار والمهتمين القيام بزيارة افتراضية للجناح من أي مكان في العالم، إضافة لذلك، ستوفر المنصة الافتراضية خدمة "المساعد الافتراضي"، التي تمكن الزوار من التواصل مع الجهات الحكومية المشاركة في المعرض، إلى جانب المؤسسات الأكاديمية، والحصول على التفاصيل المتعلقة بالأنشطة والفعاليات التي تقام تحت مظلة جناح حكومة أبوظبي.

من جهة أخرى، يقدم الجناح الافتراضي للزوار والمستخدمين خاصية الاطلاع من خلال بث مباشر للجلسات والفعاليات والأنشطة المختلفة التي تقام في الجناح، إلى جانب وجود فريق دعم تقني متخصص للمساعدة في حل أي تحديات قد تواجههم خلال الزيارة الافتراضية للجناح.

ويستضيف جناح حكومة أبوظبي خلال أيام المعرض سلسلة من الفعاليات، ويشمل ذلك إطلاق مبادرات رقمية متنوعة، كما يشهد الجناح توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسهل عملية التحول الرقمي، وتؤمن فرصا استثمارية ضخمة للشركات العاملة في القطاع الخاص.

وتجتمع 31 جهة حكومية تحت مظلة واحدة لعرض الحلول الرقمية المبتكرة والتقنيات التي تعتمد عليها لتعزيز الأداء الحكومي بما يضمن ريادة أبوظبي في هذا المجال.