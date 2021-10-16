الأمن السوداني يضبط متظاهرا أطلق أعيرة نارية بالقرب من القصر الجمهوري

دبي - محمود عبدالرازق - الخرطوم - سبوتنيك. وأكد مراسل "سبوتنيك" أن "أحد المتظاهرين أطلق عدة طلقات نارية في الفضاء بالقرب من القصر الجمهوري وقامت الاستخبارات العسكرية السودانية ومجموعات من الأمن السوداني بإلقاء القبض عليه من وسط الحشود".

وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن الأعيرة النارية التي أطلقها المتظاهر، لم تسفر عن وقوع قتلى أو حدوث أي إصابات.

هذا وشاركت جموع غفيرة من المواطنين تقدر بالآلاف في المظاهرة التي دعت لها قوى سياسية أعلنت العودة لمنصة تأسيس الحرية والتغيير باسم قوى الحرية والتغيير- الميثاق الوطني - وهي مجموعة مناوئة لقوى الحرية والتغيير التي تشكل الحاضن السياسي لحكومة عبد الله حمدوك، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السودانية.

وشارك في الحشد الجماهيري أمام القصر الجمهوري اليوم أنصار الأحزاب وحركات الكفاح المسلح التي أعلنت في وقت سابق عزمها التوقيع على ميثاق وطني والعودة لمنصة التأسيس، بجانب إدارات أهلية وطرق صوفية وممثلين لبعض القبائل.

رفع المتظاهرون لافتات ورددوا شعارات تدعو لاستكمال مؤسسات الحكم وعودة نقابات العمال وإصلاح شامل يشمل كل مؤسسات الدولة.