شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الحميد: في آبل المجيب الآلي اسمه «سيري» وفي أبشر اسميناه «مسرور» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن طارق الحميد مدير عام التسويق والتطوير في منصة أبشر أنهم يعملون على تطوير خدمة آلية للمكفوفين والمكفوفات بطريقة تقنية للاستفادة من خدمات أبشر.
وأوضح لبرنامج “من السعودية” على “قناة السعودية” أن هذه الخدمة هي عبارة عن مساعد آلي لخدمة فئة المكفوفين والمكفوفات وهم فئة غالية علينا، ونريد أن نمكنهم تقنياً.
وتابع أن هذه الخدمة الجديدة ستجعل لهم استقلالية تقنية ليتمكنوا من تنفيذ خدماتهم في منصة أبشر عبر التطبيق بالأوامر الصوتية.
وأضاف طارق الحميد أنه يوجد في آبل المجيب الآلي باسم “سيري”، وفي أبشر اسمه “مسرور” ويجيبك بأبشر على جميع استفساراتك وتساؤلاتك بكل سهولة ويسر.
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