شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق فوري.. مطعم يعد وجباته داخل دورة مياه بجدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قررت أمانة جدة غلق مطعم يعد وجباته، داخل إحدى دورات المياه في أسفل بمنزل . وبحسب مقطع فيديو نشرته صحيفة عكاظ، كشفت جولة رقابية للأمانة عن تحضير الوجبات داخل دورة مياه في غرفة أسفل إحدى المنازل يستخدمه بعض العمالة الوافدة. وأظهر الفيديو قيام العمالة أو القائمين على المطعم بعملية تخزين عشوائية، إضافة إلى وضع الطعام على الأرض. كما توجد ” العجانة”، المستخدمة في إعداد الوجبات داخل دورة المياه، بطريقة غير صحية، ولا تتناسب مع الإجراءات الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة.

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