شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: إغلاق تقاطع «طريق أبو بكر» مع «الدائري الجنوبي» بعنيزة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الإدارة العامة للمرور، تنويهًا بإغلاق تقاطع طريق أبوبكر الصديق مع طريق الدائري الجنوبي بمحافظة عنيزة بمنطقة القصيم، بدءًا من غد الأحد من أجل تنفيذ أعمال مشروع إنشاء كوبري.

وذكرت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”: أن إدارة مرور منطقة القصيم وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل بالمنطقة، بأنه سيتم إغلاق تقاطع طريق أبوبكر الصديق مع طريق الدائري الجنوبي بمحافظة عنيزة بدأ من يوم الأحد ١١ ربيع الأول ١٤٤٣هـ، وذلك لتنفيذ أعمال المشروع.

وأهاب “المرور” بمستخدمي هذا الطريق باستخدام طرق بديلة حتى انتهاء أعمال المشروع.