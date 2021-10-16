شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. إتاحة حجز لقاح كورونا لحاملي «هوية زائر» في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة عن إتاحة إمكانية التسجيل لتلقي جرعات التطعيم باللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد “كوفيد-19” المعتمدة في المملكة لحاملي هوية زائر.

وأوضحت الوزارة، أن الزائر للمملكة يمكنه حاليا الحصول على لقاح كورونا من مراكز مختصة باستقبال الزائرين، وفقا لـ”عكاظ”.

ودعت الصحة إلى التواصل معها على الرقم (937) لمعرفة المراكز التي تقدم التطعيم بلقاح كورونا للزائرين.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في مراحل سابقة أن حجز المواعيد لتلقي جرعات لقاحات كورونا المعتمدة في السعودية مقتصر على المواطنين والمقيمين، وفي حال إضافة فئات أخرى سيتم الإعلان عن ذلك في حينه، أما في المرحلة الحالية، وحاليا التسجيل متاح لحاملي هوية زائر في مراكز مختصة.

وتأتي هذه الخطوة بعد التوسع الكبير في التغطية المجتمعية بالتحصين من كورونا في المملكة، إذ تم تقديم نحو 44.5 مليون جرعة من اللقاحات منذ بدء التطعيم وحتى اليوم، منها نحو 23.9 مليون جرعة أولى و20.6 جرعة ثانية.