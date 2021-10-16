شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس السبت.. سحب رعدية وسماء غائمة جزئيا على 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء صحو إلى غائمة جزئيًا على منطقة جازان وعسير مع فرصة لظهور السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة، وسماء غائمة جزئيًا على الحدود الشمالية والجوف، ونشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية الأفقية على شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40كم/ساعة وتكون جنوبية غربية تتحول شمالية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 10-30 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزئيين الأوسط والجنوبي ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي ، وحالة البحر خفيف الموج على الجزئيين الأوسط والجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.