شكرا لقرائتكم خبر عن في قبضة الأمن.. مواطن ارتكب 30 جريمة نصب بـ1.5 مليون ريال ومقيم سرق 10 مركبات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر الأمن العام تفاصيل وملابسات عدد من الجرائم وضبط المتورطين في ارتكابها في عدد المناطق على مستوى المملكة، حيث تم في القصيم ضبط مواطن ارتكب 30 جريمة نصب واحتيال تمثلت في نشر إعلانات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقدام عاملات واستيلائه على مليون و500 ألف ريال.

وتم ضبط مقيم في مكة ارتكب عدة حوادث جنائية تمثلت في الترصد لعملاء المصارف من كبار السن أثناء قيامهم بعمليات السحب النقدي وسرقتهم وادعائه مساعدتهم استولى من خلالها على مبلغ 47 ألف ريال.

وفي منطقة حائل تم ضبط مواطن تورط بالاعتداء على مقيم بطعنه بآلة حادة بحوزته ومحولة سلب هاتفه النقال.

كما ضبط مقيم تورط بسرقة 10 مركبات وقام بارتكاب حوادث جنائية في مكة المكرمة تمثلت في تكسير زجاج مركبات متوقفة وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية.

بينما في الرياض تم ضبط خمسة مواطنين تورطوا بعد من الجرائم تمثلت بسرقة المعدات والمولدات الكهربائية مستخدمين في ذلك 3 مركبات مسروقة.