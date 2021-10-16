شكرا لقرائتكم خبر عن عقيل العقيل: موجة باردة من الإثنين لنهاية الأسبوع على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال عقيل العقيل محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، إنه من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة انخفاضًا بشكل كبير على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية”، عن توقعات حالة الطقس هذا الأسبوع، أن هناك مناطق ستشهد موجة باردة، وتتراوح درجات الحرارة من 12 درجة مئوية، إلى 16 درجة، لافتا إلى أنه من الممكن أن تمتد هذه الموجة الباردة إلى حائل وتكون درجة الحرارة بها 15 درجة مئوية.