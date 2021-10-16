شكرا لقرائتكم خبر عن «آبل» تحذف تطبيق القرآن الكريم بطلب من هذه الدولة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أقدمت شركة “آبل”، على حذف تطبيق القرآن الكريم، بناءً على طلب السلطات الصينية.

وتم الإبلاغ لأول مرة عن إلغاء تطبيقات “Quran Majeed” و”Bible App by Olive Tree”، من قبل موقع Apple Censorship ما يعني حذف تطبيق “الإنجيل” أيضًا، في الصين، وفقًا لموقع “بيزنيس انسايدر”.

وقالت الشركة: “نحن مطالبون بالامتثال للقوانين المحلية، وفي بعض الأحيان تكون هناك قضايا معقدة قد نختلف بشأنها مع الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين على المسار الصحيح للمضي قدمًا”.

وأكدت أن المسؤولين الصينيين أشاروا إلى أن التطبيقات انتهكت القوانين المتعلقة باستضافة النصوص الدينية غير القانونية.

هذا ونقل موقع “انسايدر” عن مطور تطبيق “Quran Majeed” أنه تمت إزالة التطبيق من متجر التطبيقات الصيني، مشيراً إلى أن “آبل” نصحته بالاتصال بإدارة الفضاء الإلكتروني في الصين (CAC).

وقال حسن شفيق أحمد، رئيس النمو في شركة باكستان لإدارة البيانات، لـInsider في رسالة بريد إلكتروني: “وفقًا لشركة آبل، تمت إزالة تطبيقنا القرآن المجيد من متجر تطبيقات الصين لأنه يتضمن محتوى غير قانوني في الصين وفقًا لما تحدده CAC، والذي لا يتوافق مع إرشادات مراجعة متجر التطبيقات”.

وأضاف أحمد: “نحاول التواصل مع CAC والسلطات الصينية ذات الصلة لحل هذه المشكلة حيث كان لدينا ما يقرب من مليون مستخدم لتطبيقنا في الصين، الذين تأثروا”.