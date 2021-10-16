دراسة تحذر من ارتفاع خطر حدوث مضاعفات للحوامل أثناء جائحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهرت دراسة جديدة أن جائحة كورونا قد أدت لتعريض النساء الحوامل لخطر حدوث مضاعفات بشكل أكبر أثناء الحمل.



وجدت دراسة جديدة أن خطر تعرض المرأة الحامل لمضاعفات مثل سكري الحمل وارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل وضعف نمو الجنين وتسمم الحمل، قد زاد بشكل كبير خلال وباء فيروس كورونا المستجد، وفقاً لموقع "يو بي آي" الأمريكي.

وأشار الموقع، في تقرير نشره الجمعة، إلى أن البيانات قد أظهرت أنه مقارنة بعام 2019، والذي سبق ظهور الفيروس وتفشيه على مستوى العالم، كانت النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري بنسبة 12% وأكثر عرضة بنسبة 7% للإصابة بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل في ذروة الوباء في 2020.

وتابع الموقع: "كما كان لديهن خطر أعلى بنسبة 7% لضعف نمو الجنين، وخطر أعلى بنسبة 4% للإصابة بتسمم الحمل، ومع ذلك، فإن معدلات ولادة أطفال متوفيين والولادة المبكرة كانت في عام 2020 كما كانت قبل الوباء تقريباً".

ونقل الموقع عن مؤلفي الدراسة، التي أجريت في كلية الصحة العامة بجامعة بوسطن وكلية الصحة العامة بجامعة براون، الولايات المتحدة، ونُشرت نتائجها في مجلة الجمعية الأمريكية للطب، قولهم إن النتائج التي توصلوا إليها تقدم دليلاً جديداً على ارتباط الوباء بخطر حدوث مضاعفات للحوامل.

وفي هذه الدراسة، حلل الباحثون بيانات أكثر من 172 ألف حالة ولادة في عام 2019 وقارنوها بنتائج ما يقرب من 153 ألف ولادة في عام 2020، عندما كان تفشي كوفيد-19 شائعاً في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأظهرت البيانات أن التأثير السلبي الأكثر شيوعاً بين جميع حالات الحمل المشمولة في الدراسة كان التمزق المبكر للأغشية ونزول المياه المحيطة بالجنين، والذي حدث في 10% من حالات الولادة.

كما أظهرت دراسة أخرى، تم الإعلان عن نتائجها في وقت سابق من هذا الشهر خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لأطباء التخدير، أن الحوامل المصابات بكورونا أكثر عرضة للمضاعفات التي تؤدي للولادة المبكرة، وهو ما أكدته دراسة أمريكية أخرى وجدت أن الحوامل المصابات أكثر عرضة بنسبة 40% لولادة أطفالهم مبكراً كما أن لديهن خطرا أعلى بمقدار 5 أضعاف لدخول وحدات العناية المركزة أثناء الولادة، ولديهن خطر أعلى بنحو 15 ضعفاً للوفاة أثناء وجودهن في المستشفى، وذلك على الرغم من أن هذا الأمر لا يزال نادراً.