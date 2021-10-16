ما لا تعرفه عن سامسونج Galaxy S22 Ultra

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تطرح شركة سامسونج الكورية الجنوبية هاتفها العملاق Galaxy S22 Ultra، بداية العام الجديد 2022، ويتوقع أن ينافس هاتف أبل آيفون 13 برو ماكس.



ووفقا لموقع Tom's Guide، المختص بأخبار التكنولوجيا، فإن هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra سيغير الشكل التقليدى لهواتف أندرويد.

بل يعتبره محللون أنه الهاتف المتكامل للعام القادم، وذلك بعد تأكيد سامسونج إصداره مع دعم لقلم S Pen الذكي.

يأتي هاتف Galaxy S22 Ultra، بشاشة قياس 6.81 بوصة، من نوع Dynamic AMOLED، بدقة 2400× 1080 بيكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وتتميز شاشات هاتف سامسونج الجديد بجودة عالية، فستكون + WQHD مع تصوير الفيديو والصور بدقة 8K وهي معدلات غير موجودة حاليًا في الهواتف الذكية.

سيقدم هاتف Galaxy S22 Ultra 5 كاميرات خلفية، الأساسية بدقة 200 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى التحسينات الكبيرة التي ستشهدها الكاميرا في في دقة ووضوح الألوان والتقريب وبيان تفاصيل الصورة.

وسيكون Galaxy S22 Ultra أول هاتف في فئة هواتف الأندرويد الرائدة يأتي بـ5 كاميرات، مع كاميرا 200 ميجابيكسل.

سيحتوى هاتف Galaxy S22 Ultra على بطارية سعة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، حيث يعتبر معدل الشحن هو الأكبر من نوعه الذي تحصل عليه هواتف سامسونج .

لم تكشف التسريبات حول الهاتف عن سعر Galaxy S22 Ultra حتى الآن، ولكن وفقا للموقع فقد يتم إصداره بسعر يبدأ من 1200 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 19 ألف جنيه مصرى.