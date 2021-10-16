الصين تطلق بنجاح مركبة فضاء مأهولة إلى محطة تيانجونج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت الصين امس بنجاح مركبة الفضاء المأهولة التي تقل ثلاثة رواد فضاء بينهم امرأة إلى محطة تيانجونج الفضائية الصينية في مهمة لمدة ستة أشهر لاستكمال بناء المحطة.



وحمل صاروخ من طراز "لونج مارش-2 إف" مركبة الفضاء "شنتشو - 13" من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية في إقليم قانسو بشمال غرب الصين في الساعة 12:23 صباحا بتوقيت بكين "1623 بتوقيت جرينتش اليوم".

وبدأت الصين تشييد ما سيكون أول محطة فضاء دائمة لها في أبريل نيسان بإطلاق أول وأكبر وحدات المحطة الثلاث وتسمى تيانخه وتعني "وئام السماوات"، وهي اسطوانة طولها 16.6 متر وقطرها 4.2 متر.

وستكون البعثة الحالية الثانية من أربع بعثات مأهولة مقررة إلى المحطة لاستكمال بنائها بحلول نهاية العام المقبل.

وسيجري الرواد الصينيون، اختبارات على تقنيات رئيسية وأجهزة روبوت على الوحدة تيانخه مطلوبة لتجميع محطة الفضاء كما سيتم التحقق من أنظمة دعم الحياة على متن المحطة وإجراء العديد من التجارب العلمية.