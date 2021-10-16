أمير قطر ناعيا النائب البريطاني ديفيد أميس: لعب دورا مقدرا في تعزيز العلاقات التاريخية بين بلدينا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال أمير قطر عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إنه بلغه بكل أسف نبأ وفاة ديفيد أميس عضو البرلمان البريطاني، ورئيس جمعية الصداقة القطرية البريطانية.

وأكد الشيخ تميم بن حمد أن أميس "لعب دورا مقدرا في تعزيز العلاقات التاريخية بين مصر وبريطانيا"، وقدم خالص تعازيه للشعب البريطاني وأسرته الكريمة.

​وتعرض ديفيد أميس لعدة طعنات، أمس الجمعة، بواسطة رجل دخل إلى اجتماع بين النائب وأفراد من دائرته الانتخابية في إحدى الكنائس.

© REUTERS / PETER NICHOLLS

وترجح الشرطة وجود "دوافع إسلامية" خلف الحادث، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأعلنت الشرطة عن قبضها على مشتبه به، وكذلك عثورها على سكين، وأنها لا تبحث عن شخص آخر في ما يتعلق بالحادث.

واعتبرت أن مقتل النائب ديفيد أميس كان "عملا إرهابيا".

وتعتقد شرطة لندن أن المشتبه نفذ الهجوم بمفرده، لكن لا تزال التحقيقات مستمرة في ملابسات الحادث.