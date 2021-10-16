"فيفا" يشكر قطر

دبي - محمود عبدالرازق - وقال "فيفا" في بيان أمس الجمعة، إنه تم إجلاء نحو مئة لاعب ومدرب كرة قدم بينهم نساء من أفغانستان إلى الدوحة على متن رحلات تابعة للخطوط الجوية القطرية.

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وأعرب "فيفا" عن شكره لدولة قطر على دعمها عملية الإجلاء وضمانها ممرا آمنا لهؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

وأوضح "فيفا" أنه كان هناك تنسيق عن قرب مع حكومة قطر منذ أغسطس/آب الماضي بشأن إجلاء هذه المجموعة.

كما أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيواصل العمل مع قطر كذلك في ما يتعلق بالإجلاء الآمن لمزيد من الرياضيين الأفغان في المستقبل.

يذكر أن رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو، كان قد أثنى في وقت سابق على الجهود التي تبذلها دولة قطر فيما يتعلق بالأوضاع في أفغانستان واستضافة المدنيين الأفغان.

وكانت قطر قد حولت مجمعا مجهزا لبطولة لكأس العالم 2022 إلى مسكن للأفغان لفترة مؤقتة انتقالية.

يذكر أنه في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022، ستحتضن قطر على 8 ملاعب، أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في تاريخ العالم العربي.

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