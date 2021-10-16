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الجيش اللبناني يعلن انتشال الطائرة التي سقطت الأربعاء الماضي... فيديو وصور

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دبي - محمود عبدالرازق - وفي بيان له، أشار الجيش إلى قيام وحدات من فوج مغاوير البحر ومن القوات البحرية بانتشال الطائرة.

ونشر الجيش على صفحته الخاصة في "تويتر" مقطعا مصورا لعملية الانتشال.

هذا وكان الجيش قد أعلن ببيان له، يوم الأربعاء، عن سقوط طائرة تدريب قبالة شاطئ حالات - جبيل.

ولفت بيان قيادة الجيش على "تويتر" إلى أن الطائرة مدنية وتابعة لنادي الطيران اللبناني، وأنها سقطت في البحر قبالة حالات عند الساعة 10:40.

ولفت إلى أنه على الفور باشرت وحدات القوات البحرية والجوية بمشاركة فرق الانقاذ البحري في الدفاع المدني عملياتها بحثا عن مفقودين كانوا على متن الطائرة أثناء سقوطها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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