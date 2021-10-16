سوريا... تعيين 137 من ذوي الشهداء العسكريين في الجهات العامة

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء تلقت وكالة الأنباء السورية "سانا" نسخة منه فقد أصدرت لجنة القرار الخاصة بتعيين ذوي الشهداء العسكريين في رئاسة المجلس قوائم توظيف جديدة تتضمن عقوداً لـ 137 شخصاً من ذوي الشهداء الزوجة والأبناء بعد دراسة الطلبات المستوفية للشروط من قبل اللجنة.

وأشار البيان إلى توجيه كتب خاصة بكل الطلبات للجهات العامة التي فرز ذوي الشهداء العسكريين إليها ليصار إلى تعيينهم مباشرة في الجهات المعينين لديها.

ومع القوائم الجديدة يصبح العدد الإجمالي لذوي الشهداء العسكريين المعينين لدى الجهات العامة منذ نيسان/ أبريل عام 2017 وحتى الآن، 5384 شخصاً.

هذا وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر مطلع العام توجيها، يقضي بزيادة قيمة الهدية النقدية التي كانت توزع على ذوي الشهداء والجرحى الحاصلين على بطاقة شرف من قبل الإدارة السياسية بمقدار خمسة أضعاف عما كانت عليه في السابق، بحسب بيان من صفحة وزارة الدفاع السورية على موقع "فيسبوك".

فبلغت قيمة الهدية بعد الزيادة 50000 ليرة سورية لذوي الشهداء وجرحى العجز الكلي والمفقودين الحاصلين على بطاقة شرف بدلا من 10000 ليرة سورية، بينما أصبحت هدية جرحى العجز الجزئي الحاصلين على نسبة عجز 40% فما فوق 30000 ليرة سورية بدلا من 6000 ليرة سورية.