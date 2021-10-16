العراق يعلن اكتمال الفرز اليدوي لجميع اللجان الانتخابية

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات أعلن اكتمال العد والفرز اليدوي للمحطات (اللجان) الانتخابية المحجورة جميعها.

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وأوضح هنداوي أن نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة للإلكتروني.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، قد أعلنت الأربعاء الماضي، إعادة فرز الأصوات يدويا في أكثر من 3000 مركز اقتراع، لمطابقة النتائج بنتائج نظام الفرز الإلكتروني، بعد طعن العديد من المرشحين المستقلين على النتائج النهائية.

وكانت النتائج الأولية قد أظهرت حصول التيار الصدري على 73 مقعدا من أصل 329 في البرلمان، تلته كتلة "تقدم" برئاسة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي بـ 38 مقعدا، وحلت كتلة "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي على 37 مقعدا.

ولاقت النتائج التي أعلنتها المفوضية، الأسبوع الماضي، اعتراضات من عدة قوى سياسية أعلنت رفضها لتلك النتائج بينها ائتلاف الوطنية بقيادة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، وتحالف الفتح والذي يضم الأذرع السياسية لفصائل الحشد الشعبي في العراق.

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