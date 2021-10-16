آلاف السودانيين يحتشدون أمام القصر الرئاسي في الخرطوم لـ "استرداد الثروة"

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لوكالة "الأناضول"، فقد أكدت أن آلافًا من السودانيين تجمعوا أمام القصر الرئاسي، مطالبين بـ "استرداد الثروة وتحسين اوضاعهم المعيشية".

وفي السياق نفسه، كانت لجنة الأمن في العاصمة قد أصدرت بيانا اليوم السبت أكدت فيه أن مجموعة قالت إنها تنتمي للحركات المسلحة "أزالت حواجز ومتاريس تم وضعها حول مواقع سيادية ليل الجمعة"، حسب موقع سودان تريبيون.

وفيما لم توضح اللجنة طبيعة هذه الجهات تحديدا، أكدت أن هذه الخطوة تشير إلى "تصعيد كبير يصاحب موكب جماهيري تعتزم قوى تحالف الحرية والتغيير – الوفاق الوطني-تنظيمه اليوم السبت للمطالبة بحل الحكومة والعودة الى منصة التأسيس بتوسيع المشاركة في الحكم".

وأوضح البيان أن اللجنة كانت قد قامت بإغلاق بعض الطرق المؤدية الى تلك المواقع في وسط الخرطوم، قبل أن "تتفاجأ" بتلك المجموعات التي أزالت الحواجز وفتحت الطرق.

يشار إلى أن الائتلاف المنقسم عن الحرية والتغيير انضم إليه حركتا العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان، وحزب البعث السوداني.

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