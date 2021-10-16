لأغراض طبية..بنما ترخص استخدام نبتة القنب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

وافق رئيس بنما لورينتينو كورتيسو على مشروع قانون لتنظيم استخدام نبتة القنب المخدرة ومشتقاتها للأغراض الطبية والعلاجية.



وقال الرئيس في تغريدة إن "الموافقة على القانون الذي ينظم الاستخدام الطبي والعلاجي للقنب ومشتقاته يخلق إطارا تنظيميا لاستخدامه ومراقبته والتحكم في الوصول إليه للأغراض الطبية والبيطرية والعلمية والبحثية في البلاد".

ويحظر القانون الجديد تسويق القنب ومشتقاته في السوق المحلية، لكنه سيسمح بالواردات فقط بهدف استخدامه لأغراض طبية.