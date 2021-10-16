العراق يعلن اكتمال الربط الكهربائي مع الخليج والأردن

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، قال عادل كريم وزير الكهرباء العراقي: "الربط مع الخليج والأردن تم إكماله، وأيضاً الربط العراقي-الايراني مستمر، إضافة إلى الربط مع تركيا تم ولم يبق سوى تشغيل الخط".

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وأوضح الوزير العراقي أن الإجراءات الروتينية هي التي أخرت الربط الخليجي، ممثلا لتلك الإجراءات بـ "تحديدات سعر التعريفة والبيع مع الأخوة الخليجيين".

وأكد كريم أنه وفور الوصول إلى السعر العادل بين الطرفين سوف يتم التعامل مع من خلال هذا الربط.

وفيما أكد أن "الوزارة هيأت المحطات الحالية الغازية والبخارية بطاقات إنتاجية جيدة ولديها خطط مهمة خلال الصيف المقبل"، أوضح أنه "خلال فصل الصيف الحالي تمت زيادة الطاقة الكهربائية إلى مستويات عالية جداً لأول مرة تصل إلى 141 ألف ميغاواط"، واصفا هذا العمل بأنه "إنجاز كبير".

وعن ما تقوم به وزارته، قال كريم: "تم تجهيز الكهرباء للمواطنين بواقع 24 ساعة"، مشيرا إلى "مجموعة من عقود الطاقة الشمسية مع شركة توتال الفرنسية وسكاتك النرويجية والمصدر الإماراتية وأور جاينه".

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