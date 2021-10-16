موسكو أول مدينة تطبق الدفع بتقنية "التعرف على الوجه" في المترو.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أصبحت موسكو أول مدينة في العالم تطبق خدمة أجهزة التعرف على الوجوه، لدفع أجرة النقل في مترو الأنفاق.



بدأت موسكو الجمعة، تطبيق نظام دفع عبر تقنية التعرف على الوجه في شبكة قطارات الأنفاق في المدينة، كجزء من التوسع السريع للتكنولوجيا المثيرة للجدل في روسيا.

وانتقد نشطاء حقوقيون التكنولوجيا المستخدمة حالياً في عشرات محلات السوبر ماركت في موسكو، معتبرين أنها مثال على مراقبة الدولة الزاحفة.

وقال نائب رئيس بلدية موسكو لشؤون النقل، مكسيم ليكسوتوف، إن دخول المترو، لا يحتاج الركاب إلى بطاقة أو هاتف ذكي. ولكن كل ما عليهم فعله هو النظر إلى الكاميرا على الباب الدوار.

وأشار ليكسوتوف، إلى أنه يتوقع استخدام النظام المسمى "فيس باي" من جانب 10 إلى 15% من الركاب في غضون عامين أو ثلاثة أعوام.

ولفت إلى أن التسجيل في النظام الذي يتطلب حساباً مصرفيا يحتوي على بيانات بيومترية لركاب المترو أمر "اختياري"

وقال ليكسوتوف، "إن طرق الدفع الأخرى باقية على حالها".

وتتوقع السلطات أن يعمل نظام الدفع بتقنية التعرف على الوجه على تسريع حركة المرور في شبكة مترو موسكو الشاسعة.

ووعد ليكسوتوف، هؤلاء بأن يتم تشفير البيانات بشكل آمن بكاميرات الباب الدوار التي تقرأ "مفتاح المقاييس الحيوية" وليس صورة وجه الراكب.

وتعمل السلطات على توسيع مبادرة لجمع البيانات البيومترية للروس كانت قد بدأتها عام 2018.

وفي وقت سابق من هذا العام، ذكرت صحيفة "كومرسانت بزنس" أن السلطات تأمل في زيادة عدد الأشخاص الذين وقّعوا على بياناتهم الحيوية من حوالى 160 ألفا إلى 70 مليونا خلال العامين المقبلين.

وتوسعت استخدامات تقنية التعرف على الوجوه بسرعة في كل أنحاء موسكو في السنوات الأخيرة، إذ تستعين بها السلطات كأداة لفرض إجراءات الإغلاق.