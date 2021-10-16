إعلام: حماس تتحدث عن مهلة لإدخال إسرائيل أموال المنحة القطرية

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة سما الفلسطينية، فإن الحركة أكدت أن المنحة المتوقفة منذ خمسة شهور، تبلغ قرابة 8 ملايين دولار، وهي مخصصة للموظفين في القطاع.

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ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بالمطلع، أن القاهرة أبلغت حماس "رغبة جميع الأطراف المؤثرة وذات العلاقة بالشأن الإسرائيلي والمنطقة بشكل عام بالحفاظ على حكومة نفتالي بينيت، وعدم إسقاطها ومنحها الفرصة لتهيئة المجتمع الإسرائيلي للقبول بخطوات متقدمة تجاه قطاع غزة ستتخذها خلال الشهور القادمة".

وعن طبيعة هذه الخطوات، قال المصدر إنها تتعلق بإدخال أموال المنحة القطرية، وزيادة أعداد المسافرين من القطاع إلى الأردن شهرياً من 10 حالات إلى 400 حالة، والسماح لطلبة القطاع بالإقامة في الضفة الغربية والدراسة في جامعاتها، إضافة إلى الموافقة على منح الهوية الفلسطينية ولم الشمل لـ 19 ألف أسرة، بالقطاع.

ونقل المصدر موافقة مصر على تخفيض الرسوم على البضائع المستوردة من خلال معبر رفح من 50% إلى 25%.

يشار إلى أن وفدا من "حماس" برئاسة إسماعيل هنية، كان قد أجرى مباحثات مكثفة أثناء زيارته القاهرة، مع مسؤولي جهاز الخابرات العامة المصري.

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