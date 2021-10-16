شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية تمكنت، اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه جازان. وندد تحالف دعم الشرعية، باستمرار محاولات الميليشيات الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

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