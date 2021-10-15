شكرا لقرائتكم خبر عن فاكهة الجنة.. شاهد تلقائية السديس مع مزارعي الرمان في مهرجان الشيحية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تلقائية الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مع مزارعي الرمان بمهرجان الرمان الخامس بالشيحية بمحافظة البكيرية التابعة لمنطقة القصيم.

وأظهر الفيديو الشيخ السديس، وهو يتذوق فاكهة الرمان لأحد المزارعين وكذلك الإطلاع على منتجات هذه الفاكهة من دبس وغيره، والتي أشار إلى أنها من شجر الجنة.

كما أشاد السديس بجودة الرمان، ووصفه بأنه “نور على نور”، مؤكداً أن مثل هذه المهرجانات والفعاليات تحقق التميز في تنوعه ومخرجاته، وتوثق الموروث الزراعي وتبين اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بالناتج الزراعي وتنميته ودعمه ودعم المزارعين من أبناء هذا الوطن في منطقة القصيم وجميع مناطق المملكة.

الجدير بالذكر أن المهرجان يقام للمرة الخامسة بمركز الشيحية التابعة لمحافظة البكيرية بمنطقة القصيم ويمتد لمدة عشرة أيام.