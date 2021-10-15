شكرا لقرائتكم خبر عن شارك في حرب الكويت.. تعرّف على السيرة الذاتية لقائد القوات المشتركة الفريق أول ركن مطلق الأزيمع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، أمرًا ملكيًا بترقية الفريق مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه قائدًا للقوات المشتركة.

وفيما يلي السيرة الذاتية للفريق أول ركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع:

حصل قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق الأزيمع، على بكالوريوس علوم عسكرية تخصص مدرعات من كلية الملك عبد العزيز الحربية، واستكمل تعليمه العسكري بالحصول على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، ثم درجة زميل كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

بدأ الفريق أول ركن الأزيمع، مسيرته بقيادة فصيل دروع، ثم قائد فصيل تموين وصيانة، حتى تولى مهمة مساعد ركن الاستخبارات في اللواء الرابع بالقوات البرية الملكية السعودية خلال حرب تحرير دولة الكويت الشقيقة، ثم مساعداً لقائد اللواء، فقائد مجموعة اللواء.

تولى لفريق أول ركن الأزيمع، قيادة قوات درع الجزيرة التابع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي استطاعت – ولله الحمد – إحباط المخطط الإيراني لإثارة الشغب في مملكة البحرين، ثم تولى بعد ذلك قيادة المنطقة الجنوبية، وقام بالإشراف على خطة “درع الجنوب”، كما تولى إدارة العمليات العسكرية في عاصفة الحزم، وإعادة الأمل بكل جدارة واقتدار، بعدها عين قائداً للمنطقة الشرقية، تولى خلالها إعداد الخطط والإشراف على التمارين العسكرية.

وعين مستشاراً عسكرياً في مكتب سمو وزير الدفاع، لإبداء الرأي والمشورة لسموه في الجوانب الاستراتيجية والعسكرية والتخطيطية.

في ١٠ جمادى الثاني ١٤٣٩ هـ، صدر أمراً ملكياً بترقيته إلى رتبة فريق ركن وتعيينه نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة، ليتولى الإشراف على الخطط الدفاعية الشاملة ورفع الجاهزية القتالية وبناء القوات المسلحة، ثم صدر الأمر الملكي يوم الثلاثاء ١٣ محرم ١٤٤٢هـ بتكليفه قائداً للقوات المشتركة، ليتولى قيادتها في تنفيذ خطط القوات المسلحة لمواجهة التهديدات الناشئة ومتطلبات بيئة الأمن في المنطقة.

وصدر اليوم الجمعة، 1443/3/9هــ، أمراً ملكياً بترقيته إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه قائدًا للقوات المشتركة.