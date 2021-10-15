علماء إسبان يطورون مخيخًا اصطناعيًا للتحكم بحركة الروبوت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قام فريق من العلماء بجامعة غرناطة الإسبانية بتصميم مخيخ اصطناعي مستوحى من سلوك الحركة البشرية للتحكم التنبؤي بحركة ”الروبوت“، والاستجابة للتحديات التكنولوجية الآلية.

وبحسب موقع ”أوروبا برس“، فإن هذا العمل يعد ”الأول الذي يطبق السلوك التنبؤي للمخيخ البشري لمواجهة التأخيرات الزمنية المتغيرة التي تؤثر على إرسال إشارات عمل الإدراك لدورة التحكم (الروبوتية)“.

وأوضح الموظف في قسم هندسة الكمبيوتر والتكنولوجيا بجامعة غرناطة ”إجناسيو أباديا ترسيدور“ أن ”فكرة العمل نشأت من اعتبار علم الأحياء مصدر إلهام لحل المشكلات التكنولوجية عامة“.