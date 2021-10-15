الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطينيين زرعا عبوة ناسفة على حدود قطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد الجيش في بيان على حسابه في موقع تويتر، إنه رصد "اثنين من المشتبه بهم حاولا عبور منطقة السياج في جنوب قطاع غزة، وقام الاثنان بزرع عبوة ناسفة في المنطقة انفجرت بعد ذلك بوقت قصير".

وأضاف: "هرع مقاتلو الجيش الإسرائيلي إلى الموقع واعتقلوا المشتبه بهما ونقلوهما لاستكمال التحقيق من قبل قوات الأمن".

وبين الفينة والأخرى يعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال فلسطينيين يقول إنهم يحاولون التسلل من قطاع غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

وبوساطة مصرية، أُعلن وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، بعد جولة تصعيد بدأت في 10 مايو/أيار الماضي، واستمرت 11 يوما.

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