السلطات اللبنانية تعتقل 19 متهما على خلفية اشتباكات بيروت

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت "رويترز" عن الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، اليوم الجمعة، تأكيدها إلقاء القبض على 19 شخصا ثبت تورطهم في اشتباكات بيروت التي أسفرت عن سقوط سبعة ضحايا وعشرات الجرحى.

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وأفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم أمس الخميس، بأن حالة من التوتر تسود حي الطيونة في بيروت إثر إطلاق نار ووقوع إصابات، وذلك بالقرب من وقفة احتجاجية نظمها أنصار "حزب الله" وحركة "أمل" للمطالبة بكف يد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وأعلن الجيش اللبناني، يوم أمس الخميس، إلقاء القبض على 9 أشخاص، بينهم سوري، على خلفية الاشتباكات العنيفة التي شهدتها مدينة بيروت.

واتهمت قيادتا "حزب الله" و"حركة أمل"، مجموعات من حزب "القوات اللبنانية" بممارسة عمليات القنص المباشر بهدف القتل المتعمد، في أحداث منطقة الطيونة في بيروت.

وقال الرئيس اللبناني في كلمة متلفزة، يوم أمس الخميس، إن "ما حدث اليوم غير مقبول والدولة تضمن حرية التعبير عن الرأي ولكن ليس بنصب المتاريس والمواقف التصعيدية".

وأضاف: "لن نسمح بتكرار أحداث الطيونة تحت أي ظرف والقوى العسكرية والأمنية ستقوم بواجباتها وحماية الأمن والاستقرار والسلم الأهلي".

وأعلنت جميعة الصليب الأحمر في لبنان، أن حصيلة ضحايا اشتباكات مسلحة في حي الطيونة بلغت 6 قتلى.

وذكرت جميعة الصليب الأحمر اللبناني عبر حسابها في موقع "تويتر"، أن حصيلة ضحايا اشتباكات الطيونة ارتفعت إلى 6 قتلى وأكثر من 30 مصابا حتى الساعة.