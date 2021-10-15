شكرا لقرائتكم خبر عن أوامر ملكية: إعفاء الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة من منصبه وتعيينه وزيرًا للحج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- اليوم، عدة أوامر ملكية.

وجاءت الأوامر الملكية كالتالي:

-يعفى معالي الدكتور/ توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزير الصحة من منصبه

-يعين معالي الأستاذ/ فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيراً للصحة

-يعين معالي الدكتور/ توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للحج والعمرة

-يعفى معالي الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية من منصبه

-يعين معالي الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة

-يرقى الفريق الركن/ مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع إلى رتبة فريق أول ركن، ويعين قائداً للقوات المشتركة

-إنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء

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