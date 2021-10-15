شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من وزير الصحة على إعلان تخفيف الإجراءات الاحترازية بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: علق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على إعلان وزارة الداخلية صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الإجراءات الاحترازاية الصحية ابتداءً من الأحد القادم 17 أكتوبر. وقال وزير الصحة في تغريدة بحسابه بـ”تويتر”: ”أتقدم بالشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على متابعتهم واهتمامهم بصحة الجميع منذ بداية الجائحة“. وأضاف: ”الحمد لله وضعنا الصحي مطمئن مقارنة بكثير من دول العالم”، داعياً الجميع للالتزام بالإجراءات الاحترازية لحمايتهم من انتقال العدوى.

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