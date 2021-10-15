شكرا لقرائتكم خبر عن استولى على 1.5 مليون ريال.. الإطاحة بمواطن امتهن نشر إعلانات وهمية لاستقدام عاملات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت شرطة القصيم، القبض على مواطن ارتكب عدداً من جرائم النصب والاحتيال المالي.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة قبضت على مواطن في العقد الخامس من العمر، ارتكب (30) جريمة نصب واحتيال مالي في عدد من المناطق، تمثلت في نشر إعلانات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقدام عاملات، واستيلائه على مبالغ مالية بلغت (1,500,000) ريال.
أوضحت أنه قد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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