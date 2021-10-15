الجيش اليمني: مقتل مهاجمين من "أنصار الله" في كمين شرق الجوف

دبي - محمود عبدالرازق - و"تم رصد محاولة تسلل للحوثيين باتجاه أحد المواقع العسكرية في جبهة قناو شرق مدينة الحَزم [مركز محافظة الجوف]، لتقع العناصر المتسللة في كمين محكم للجيش والمقاومة الشعبية [كيان قبلي موالٍ للجيش]"، بحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر موقعه على "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

وأعلن البيان عن "سقوط غالبية المتسللين بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الجيش".

كما لفت البيان إلى "نجاح الجيش اليمني في استعادة مجموعة من الأسلحة الخفيفة وكميات من الذخائر التي كانت بحوزة الحوثيين".

وتصاعدت حدة القتال بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" في محافظة مأرب منذ مطلع شهر فبراير/شباط الماضي، بعدما أطلقت الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة، التي تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إلى جانب حقول ومصفاة صَافِر النفطية، وتمثل السيطرة على المدينة أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن.

ويشهد اليمن منذ ما يقرب 7 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء، وسط البلاد أواخر 2014.