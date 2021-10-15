التيار الصدري: منصب رئاسة الوزراء ليس حكرا على الرجال

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في منشور مقتضب نشره، اليوم الجمعة، رئيس لجنة المفاوضات حول الكتلة الأكبر والحكومة المقبلة للتيار الصدري حسن العذاري في حسابه على فيسبوك.

وقال العذاري: "منصب رئاسة الوزراء ليس حكراً على الرجال"، مضيفا: "المرأة نصف المجتمع".

وفسر بعض المراقبين تصريحات العذاري، بتوجه التيار الصدري إلى تنصيب امراة من التيار في منصب رئيس الوزراء.

وفي وقت سابق، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أسماء اللجنة المكلفة بعد التحالفات وإجراء المفاوضات السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة، بحسب السومرية نيوز.

وتصدر التيار الصدي نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت، الأحد الماضي، وأعلنت نتائجها لاحقا.

وحصلت التيار الصدري على 73 مقعدا من أصل 329 في البرلمان، تلته كتلة "تقدم" برئاسة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي بـ 38 مقعدا، وحلت كتلة "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي على 37 مقعدا.