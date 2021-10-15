تعرف على خطورة تناول المكملات الغذائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

أوضح الطبيب المعالج الروسي فيكتور ليشين، مدى خطورة تناول المكملات الغذائية. وتحدث عن هذا لقناة "فيتشيرنايا موسكفا".



وبحسب الطبيب، لا ينبغي تناول هذه الأدوية دون توصية الطبيب. علاوة على ذلك، لا ينصح بتناول الممكلات الغذائية قبل التطعيم ضد كورونا إلا بوصفة طبية.

إذا كان هناك نقص في فيتامينات المجموعة ب، يجب رفعه لأن هذا الفيتامين يساعد في تقليل الأعراض بعد اللقاح.

ووفقا له، إنه يجب تناول المكملات الغذائية فقط إذا كان يوجد مؤشرات لهذا. ولا يجب تناولها فقط لتحسين صحة الجسم. بالإضافة إلى ذلك ربما يكون لدى الشخص حساسية على هذه العقاقير.

وقال: "شخص ما يتحملها بشكل جيد، شخص ما يعاني من حساسية شديدة وطفح جلدي. على سبيل المثال، غالبًا ما يتسبب فيتامين ب في حدوث طفح جلدي. لذلك، لا بد من إجراء الفحوصات أولا".