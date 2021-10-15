شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام من «المرور» بشأن التعديل على هيكل المركبة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

جددت الإدارة العامة للمرور، التأكيد على أنَّ إجراء أي تعديل على هيكل المركبة بدون اتخاذ الإجراءات النظامية يعد مخالف للأنظمة.

ووفق نظام المرور، يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم، تغيير شكل المركبة أو لونها من دون الحصول على تصريح مسبق بذلك – ساري المفعول – من الإدارة المختصة.

وتنص المادة 64 من نظام المرور: “يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم، القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك – ساري المفعول – من الإدارة المختصة:

1 – إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة

2 – تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها، أو قوة محركها

3 – تغيير في شكل المركبة أو لونها

4 – إزالة أرقام تسجيل هيكل المركبة

ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها ألفا ريال في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة، وفي حالة تكرارها للمرة الثالثة، يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.