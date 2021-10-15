شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكشف عن إجمالي الحالات المتعافية من «كورونا» في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 42 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 3 حالات وفاة.

وكشفت الصحة عن إجمالي عدد الحالات المتعافية حيث وصل إلى (536,859) حالة.