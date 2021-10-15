شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «الصحة» بشأن التبديل بين اللقاحات المعتمدة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا داخل المملكة معتمدة، وبالإمكان التبديل بينها.

وأوضحت الصحة عبر تغريدة على حسابها بتويتر، أن جميع اللقاحات المعتمدة داخل المملكة آمنة، لذا يمكن التبديل بينها، وذلك بحسب الدراسات العلمية الموثوقة الصادرة بهذا الشأن.

وشددت الصحة، على ضرورة أن يأخذ كل شخص جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره.