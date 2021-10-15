شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «الصحة» بشأن التبديل بين اللقاحات المعتمدة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا داخل المملكة معتمدة، وبالإمكان التبديل بينها.
وأوضحت الصحة عبر تغريدة على حسابها بتويتر، أن جميع اللقاحات المعتمدة داخل المملكة آمنة، لذا يمكن التبديل بينها، وذلك بحسب الدراسات العلمية الموثوقة الصادرة بهذا الشأن.
وشددت الصحة، على ضرورة أن يأخذ كل شخص جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره.
كانت هذه تفاصيل خبر توضيح مهم من «الصحة» بشأن التبديل بين اللقاحات المعتمدة في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.