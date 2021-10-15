ميناء صلالة يطلق خدمات لوجستية إلى اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، نشر الحساب الرسمي للمنطقة الحرة في صلالة ما يلي: "في إطار سعينا المستمر لتوفير الحلول المالية والقنوات المصرفية لعملائنا، المنطقة الحرة بصلالة توقع اتفاقية لفتح فرع للمصرف في المبنى الرئيسي للمنطقة الحرة لتقديم كافة التسهيلات والخدمات البنكية للمستثمرين".

هذه الخطوة قامت بالتعاون مع شركة "ميرسك"، حيث أطلقت خدمات بهدف دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في عُمان واليمن وجذب المستثمرين الجدد، وذلك في خطوة لتسهيل خدمات النقل الداخلية بين البلدين، لتشمل أيضاً الخدمات الجمركية وخدمات التأمين لنقل الشاحنات إلى مراكز المناطق الحرة في صلالة والمزيونة عبر النقل البري، وبالتالي المساهمة في تقليل المدة الزمنية للمناولة وتسهيل الوصول إلى عدد من الأسواق العالمية.

وقال مارك هارديمان، الرئيس التنفيذي لميناء صلالة: "نسعى بشكل مستمر إلى تطوير ورفع قدراتنا في الخدمات الداخلية التي ستمكن الزبائن دعم أعمالهم التجارية المختلفة في اليمن، كما أنها تعد جزءاً من جهودنا التجارية التي تهدف الى تحقيق استراتيجيتنا الإقليمية في التوسع ومن ضمنها اليمن".

ومن جهته، قال كريستوفر كوك، المدير التنفيذي لشركة "ميرسك" في عمان والإمارات وقطر: "نطمح إلى تقديم أعلى معايير الخدمة اللوجستية لزبائننا من خلال حلول وخدمات متكاملة وذلك لتسهيل عمليات التوريد الخاصة بهم. ومن خلال هذا التعاون مع ميناء صلالة، نهدف لتحقيق هذا الأمر، كما ونتطلع لتقديم خدمات جديدة استثنائية لزبائننا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

ميناء صلالة، هو من أهم الموانئ في عمليات النقل، ومع هذه الخطوة سيتاح للزبائن تقديم مجموعة خدمات رقمية متكاملة.

كما أن ميناء صلالة يوفر قدرات استيعاب استثنائية لعمليات الشحن والتي تشمل الحاويات والتعامل الأمثل للمناولة خصوصًا للشحنات التي تحتوي على مواد سائلة أو جافة.