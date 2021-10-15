بوينغ تكشف عن عيب جديد في طائرتها "دريملاينر 787"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

ذكرت شركة ”بوينغ“ الأمريكية لصناعة الطائرات، يوم الخميس، أن بعض أجزاء التيتانيوم في طرازها ”دريملاينر 787“ شابتها عيوب في التصنيع خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك في أحدث مشكلة تواجه الطائرة العريضة البدن.



وقالت الشركة إن المشكلة المتعلقة بالجودة لا تؤثر على سلامة الرحلات، مضيفة أنها أبلغت إدارة الطيران الاتحادية بالأمر.

وتعمل بوينغ لتحديد عدد الطائرات التي تحوي هذه الأجزاء المعيبة.