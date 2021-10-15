الخارجية السعودية: المملكة تتابع باهتمام الأحداث في لبنان ⁧‫

دبي - محمود عبدالرازق - قالت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، إنها المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في لبنان وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأسرع وقت.

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وقالت الخارجية السعودية في بيان: "تتطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء".

ويأتي ذلك على خلفية الاشتباكات المسلحة التي شهدها حي الطيونة بالعاصمة اللبنانية بيروت، وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى خلال احتجاج لأنصار "حزب الله" وحركة أمل ضد قرارات قاضي التحقيق في انفجار المرفأ.

وأعلنت وزارة الصحة العامة بلبنان في بيان، وفي حصيلة رسمية غير نهائية، أن عدد ضحايا الاشتباكات المؤسفة التي شهدها لبنان بلغ حتى الآن 6 وعدد الجرحى 32 شخصا بينهم اثنان في حالة حرجة، وهم يعالجون في المستشفيات.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت في وقت سابق اليوم بأن حصيلة الضحايا في التوتر الأمني الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت، إثر إطلاق نار كثيف قرب وقفة احتجاجية ضد قرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، وصلت إلى 6 قتلى و60 مصابا حتى الآن.

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