شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار 30 سلعة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

رصد تقرير استقرار معظم الأسعار والخدمات في كافة مناطق المملكة نسبيًا خلال شهر سبتمبر من العام الجاري عام 2021م مقارنة بشهر أغسطس الماضي، حسب مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء.

وسجلت أسعار 51 سلعة غذائية ارتفاعًا خلال الشهر الماضي، مقابل تراجع أسعار 30 سلعة أخرى، وسجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى انخفاضا بنسبة 3%؛ متأثرا بانخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة 3.6%.

في حين سجل قسُم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة انخفاضا بنسبة 0.2%؛ متأثرا بالانخفاض الذي حدث في أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة -2.5%، وفقا لـ”المدينة”.

يأتي ذلك بينما ارتفعت أسعار الطماطم المحلية بنسبة 19.96% لمستوى 6.85 ريال للكيلو، كما قفزت أسعار الكوسة المحلي بنسبة 18.31% لسعر 8.53 ريال للكيلو.

بينما تراجعت أسعار الثوم الصيني بنسبة 1.51% لمستوى 10.42 ريال، كما تراجعت أسعار البصل المستورد بنسبة 1.51% لمستوى 3.91 ريال.