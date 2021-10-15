شكرا لقرائتكم خبر عن هل دفع جزء من الفاتورة يمنع انقطاع الكهرباء؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
في إطار تفاعل الشركة السعودية للكهرباء، مع مشتركي الخدمة على مواقع التواصل الاجتماعي، للرد على استفساراتهم، ردت الشركة على سؤال أحد المشتركين، والذي طرح سؤالًا عبر “تويتر” قائلًا:”هل ممكن دفع جزء من الفاتورة لمنع الانقطاع؟ أم يلزم دفع المبلغ كاملًا؟”.
وتفاعل حساب “العناية بالمشتركين”، مع السؤال موضحًا خطوات دفع نصف فاتورة الكهرباء.
وقالت الشركة، عبر حسابها «العناية بالمشتركين» بموقع تويتر، إنه يمكن سداد نصف إجمالي المبلغ أو أكثر فقط عبر تطبيق البنك كالتالي:
1-اختيار أيقونة سداد فاتورة لمرة واحدة
2- اختيار أيقونة الشركة السعودية للكهرباء
3- ادخال رقم الحساب
4- النقر مرتين على المبلغ السابق وأزالته
5- ادخال المبلغ الجديد المراد سداده
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