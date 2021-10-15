شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز بن سلمان: المملكة ستصبح نموذجا عالميا يحتذى به في إنتاج جميع أنواع الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 – فريق التحرير:

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أمس الخميس، إن المملكة ستكون “نموذجًا يُحتذى به” من حيث إنتاج جميع مصادر الطاقة، لتصبح فعلاً دولة منتجة للطاقة وليس فقط دولة نفط وغاز.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في مداخلة له ضمن فعاليات منتدى “أسبوع الطاقة” الروسي في موسكو أننا نمضي قدماً في تغيير مزيج الطاقة لدينا.

وأوضح أنه بحلول عام 2030 ستكون المملكة نموذجًا لإنتاج جميع مصادر الطاقة وسنكون الأفضل من حيث الكفاءة، وسنخفض الانبعاثات بأرقام مذهلة، لأن لنا تاريخا حافلا بالإنجازات.