شكرا لقرائتكم خبر عن 7 كلمات فصيحة في لغتنا المحلية.. رقم 4 أكثرها تداولا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الكلمات الفصيحة في لغتنا المحلية، والتي اشتملت على 7 كلمات بالتعريف بمعنى كل كلمة فيها. وجاءت الكلمات الفصيحة كالتالي: سَبخَة: وتعني الأرض الملحية التي لا تصلح للزراعة.

غُبَة : وتعني المكان العميق من البحر أو الموج الذي يرتفع في تلك الأمكنة.

فَتِيلَة: وتعني خرقة ملفوفة بطريقة معينة تستخدم للإضاءة.

عتة: وتعني حشرات تعيث بالملابس فسادًا وتتغذى عليه.

غَبشَة: وتعني الوقت في أول طلوع الفجر.

صَعوَة: وتعني الطائر الصغير المعروف

المِحزَم: وتعني قطعة من القماش يغطى بها البحَّار أسفل جسمه من السرة إلى أسفل الساقين.

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