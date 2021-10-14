شكرا لقرائتكم خبر عن 23 كجم حشيش بحوزة مخالف لنظام أمن الحدود بمنطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحري صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لمروجي ومهربي المخدرات بمنطقة الرياض أسفرت عن ضبط مخالف بحوزته 23 كجم حشيش. وأضاف أنه تم القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزته (23) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.

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