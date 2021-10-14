شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هيونداي تقتحم عالم "الرقائق الإلكترونية" للتنافس في مجال صناعة السيارات الكهربائية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

تخطط شركة هيونداي الكورية لصناعة السيارات للبدء في إنتاج الرقائق الإلكترونية الخاصة بالسيارات الكهربائية، لتكون ثالث مصنع عالمي يسير على هذا النهج بعد كل من شركتي تسلا وجنرال موتورز.



ووفق موقع giga.de المختص بتكنولوجيا المعلومات، فإن شركة هيونداي تنتهج استراتيجية جديدة تطمح في أن تصبح أكثر استقلالية وفي صدارة صناعة السيارات الكهربائية، ومن ثم تصبح أقل تأثراً بالاختناقات المستقبلية فيما يتعلق بإنتاج الرقائق.

وتستهدف الشركة الكورية تقليل الاعتماد على الموردين والحصول على مكانة أفضل في المستقبل في حالة ظهور العجز المتوقع في إنتاج الرقائق، خاصة تلك المصنعة في الصين