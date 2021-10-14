الكويت تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لبيان الخارجية الكويتية، دعت السفارة المواطنين الكويتيين المتواجدين في لبنان إلى التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع التجمعات والاضطرابات الأمنية في بعض المناطق وعدم الخروج من منازلهم.

وطالبت السفارة الكويتيين بمغادرة البلاد وحثت الراغبين منهم في السفر إليها على التريث وذلك على خلفية الاشتباكات التي شهدتها بيروت اليوم.

كما ناشدت السفارة رعاياها في لبنان بالتواصل معها في حال الحاجة إلى أي مساعدة.

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ويأتي ذلك على خلفية الاشتباكات المسلحة التي شهدها حي الطيونة بالعاصمة اللبنانية بيروت، وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى خلال احتجاج لأنصار "حزب الله" وحركة أمل ضد قرارات قاضي التحقيق في انفجار المرفأ.

وأعلنت وزارة الصحة العامة بلبنان في بيان اليوم، وفي حصيلة رسمية غير نهائية، أن عدد ضحايا الاشتباكات المؤسفة التي شهدها لبنان بلغ حتى الآن 6 وعدد الجرحى 32 شخصا بينهم اثنان في حالة حرجة، وهم يعالجون في المستشفيات.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت في وقت سابق اليوم بأن حصيلة الضحايا في التوتر الأمني الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت، إثر إطلاق نار كثيف قرب وقفة احتجاجية ضد قرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، وصلت إلى 6 قتلى و60 مصابا حتى الآن.

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